Вице-премьер Румынии заявила, что находится в статусе подозреваемой

КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Вице-премьер Румынии, министр развития Севил Шайдех заявила, что ее пригласили в Национальное управление по борьбе с коррупцией и сообщили, что она находится в статусе подозреваемой.

"Меня пригласили. Проинформировали о процессуальном статусе, который у меня в этом деле. Нахожусь в статусе подозреваемой. Больше не могу ничего сказать, так как ведется уголовное дело. На данный момент мне сообщили о статусе в этом деле. Проанализирую вместе с адвокатом документы и в чем меня обвиняют", — сказала Шайдех, которую цитирует агентство Mediafax

На вопрос журналистов, намерена ли она подать в отставку, Шайдех ничего не ответила.

Как сообщает местная пресса, за последнюю неделю в Национальном управлении по борьбе с коррупцией были заслушаны бывшие премьеры Румынии Виктор Понта и Сорин Гриндяну.