В Испании задержали мужчину, подозреваемого в связях с ИГ*

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Полиция Испании задержала мужчину, который подозревается в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщил глава МВД страны Хуан Игнасио Зоидо.

"Полиция задержала в Мериде (столице автономного сообщества Эстремадура) 34-летнего мужчину за предполагаемое присоединение к технологическому аппарату и финансирование ИГ*", — написал глава испанского МВД в Twitter.

Ранее сообщалось, что Гражданская гвардия Испании задержала человека, предположительно, связанного с терактами в Каталонии. В пресс-релизе МВД сообщается, что задержанному 24 года. По версии следствия, он был тесно связан с некоторыми террористами, в особенности с имамом Абдельбаки Эс-Сати — главой ячейки, погибшим при случайном взрыве в Альканаре в доме, где террористы занимались изготовлением взрывных устройств.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяло на себя "Исламское государство*".

*Запрещенная в России террористическая организация