Трамп пригрозил Ким Чен Ыну "ранее невиданными испытаниями"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "безумцем" и пообещал, что он подвергнется "ранее невиданным испытаниям".
"Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не возражает против убийств своих людей или их гибели от голода, подвергнется ранее невиданным испытаниям", — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.
Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.
Накануне Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР. Белый дом сообщил, что новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.