Трамп пригрозил Ким Чен Ыну "ранее невиданными испытаниями"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "безумцем" и пообещал, что он подвергнется "ранее невиданным испытаниям".

"Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не возражает против убийств своих людей или их гибели от голода, подвергнется ранее невиданным испытаниям", — написал американский президент в своем аккаунте в Twitter.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 сентября 2017 г.

Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь президента США Дональда Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил перед журналистами, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

Накануне Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР. Белый дом сообщил, что новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.