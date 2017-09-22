В США вечерний телеэфир прервало экстренное объявление о конце света

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сообщение о конце света прервало эфир нескольких телеканалов округа Ориндж в США. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на комментарии очевидцев.
"Поймите, настанут очень жестокие времена", — говорилось в сообщении.
"Я вздрогнула от неожиданности, поскольку громкость увеличилась в несколько раз. Но я не была напугана, потому что знала, что за этим, скорее всего, стоят какие-нибудь хакеры", — отметила Эрин Майрлес.
Представители телеканалов заявили, что отключили предупреждение, как только узнали о проблеме. Они пояснили, что трансляция, скорее всего, предназначалась для одной из передач на радио, но из-за технических неполадок вышла в телеэфир со стандартной заглушкой на случай экстренных сообщений.