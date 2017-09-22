В Турции считают, что курдский референдум угрожает нацбезопасности

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости. Назначенный на 25 сентября референдум о независимости в курдской автономии Ирака угрожает национальной безопасности Турции, в связи с этим она без колебаний примет ответные меры, заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.
"Этот референдум – вопрос нашей национальной безопасности. Турция полна решимости использовать свои естественные права на основе международных и двусторонних документов и не будет колебаться при этом", сказал Йылдырым журналистам.
Он еще раз подтвердил призыв Анкары к Эрбилю отменить референдум, отметив, что он не принесет пользы курдскому народу.