В Турции считают, что курдский референдум угрожает нацбезопасности

АНКАРА, 22 сен — РИА Новости. Назначенный на 25 сентября референдум о независимости в курдской автономии Ирака угрожает национальной безопасности Турции, в связи с этим она без колебаний примет ответные меры, заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. В Тегеране и Анкаре резко негативно отнеслись к планам руководства Иранского Курдистана провести референдум. Совбез Турции в пятницу рассмотрит вопрос об ответных шагах Анкары.

"Этот референдум – вопрос нашей национальной безопасности. Турция полна решимости использовать свои естественные права на основе международных и двусторонних документов и не будет колебаться при этом", сказал Йылдырым журналистам.

Он еще раз подтвердил призыв Анкары к Эрбилю отменить референдум, отметив, что он не принесет пользы курдскому народу.