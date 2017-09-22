Шесть из 13 российских моряков, застрявших в порту Намибии, покинули страну

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Шесть из 13 российских моряков, застрявших на судне "Шериф" в порту Намибии, покинули страну, оставшиеся на борту россияне обеспечены необходимыми продуктами питания и медицинской помощью; посольство РФ в Намибии находится в постоянном контакте с экипажем и лицом, ответственным за решение этого вопроса, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Юрий Цветков.

Весной сообщалось, что 13 российских моряков с иностранного рыболовецкого судна "Шериф" обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) с просьбой помочь им в репатриации из Намибии, где они находятся уже два месяца. По словам моряков, в середине апреля шел третий месяц, как им не платят зарплату, судно простаивает в порту. Консульство РФ в Намибии связалось с моряками. Позже судно арестовали за долги.

На этой неделе моряки вновь напомнили о себе в СМИ. В среду инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что экипаж все еще находится в порту в ожидании продажи арестованного судна. При продаже, возможно, часть денег пойдет на покрытие долгов перед моряками.

Шесть моряков покинули страну

"На судне остается минимальное необходимое для обеспечения его жизнедеятельности и безопасности количество моряков, семь из которых – российские граждане (6 российских моряков в конце мая выехали из страны с оплатой проезда из личных средств; расходы после продажи судна будут компенсированы)", — сообщил Цветков РИА Новости.

Он добавил, что оставшиеся моряки обеспечены продовольствием и питьевой водой, а нуждающиеся в неэкстренной медицинской помощи имеют возможность обращения к местным специалистам. "Состояние моряков нормальное, условия их пребывания на судне удовлетворительные", — сообщил дипломат.

По словам Цветкова, с момента ареста судно было передано под управление офиса шерифа города Уолфиш-Бей для последующей продажи с аукциона. Дипломат также подтвердил ранее имеющуюся информацию о том, вырученные от продажи средства могут быть использованы для погашения долгов перед командой, включая зарплату за весь период нахождения на судне, и репатриации моряков.

Продажа судна

Он подчеркнул, что посольство России в Намибии находится в постоянном контакте с экипажем и офисом шерифа. "В мае и августе было обеспечено своевременное продление рабочих виз российских моряков. С шерифом прорабатывается вопрос о замене членов экипажа, выразивших желание уехать из страны до завершения судебных процедур, на местных работников", — сообщил дипломат.

"Расчет по долгам с командой "Шерифа" может быть осуществлен только после продажи судна на аукционе и последующего соответствующего решения намибийского суда. По оценкам шерифа города, необходимые процедурные действия после продажи займут 3-4 недели", — пояснил Цветков.

Собеседник агентства рассказал, что 18 августа состоялся первый аукцион по продаже судна, однако покупатель не выполнил обязательства по своевременной оплате, в связи с чем результаты торгов были отменены.

"По решению суда, судно должно быть продано до 20 октября, однако нельзя исключать, что этот срок может быть продлен. Необходимо отметить, что шериф города заинтересован в скорейшем разрешении ситуации и выплате накопившихся у него долгов по содержанию судна и обеспечению деятельности экипажа", — добавил дипломат.