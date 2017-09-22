У украинского посла в Индии украли телефон, когда он делал селфи

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен – РИА Новости. Неизвестный украл телефон у посла Украины в Индии Игоря Полихи, когда он делал селфи во время посещения достопримечательностей в центре Дели, сообщили РИА Новости в полиции города.

Инцидент произошел в среду утром в Красном форте, популярной среди туристов средневековой крепости, где проводятся важнейшие государственные праздники.

"Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал (с телефоном)", — заявили в пресс-службе городской полиции.

Полиция Дели составила протокол о правонарушении. Палиха, который, как заявили в полиции, был в момент происшествия один, описал злоумышленника полицейским. "Мы расследуем дело", — заявили в полиции.

Других подробностей собеседник агентства не сообщил.