МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Потенциала России для урегулирования кризиса в Ливии недостаточно, необходимо привлечь другие страны, заявил сотрудник Центра евразийских исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, посол Олег Пересыпкин.
"Мне кажется, что касается Ливии, здесь, конечно, нашего потенциала и нашего административного ресурса не хватит. В этой связи, конечно, я полностью согласен, что мы должны как-то привлечь и других", — сказал он на заседании круглого стола "Ливия: перспективы урегулирования и роль России в этом процессе", организованном в МИА "Россия сегодня".
"Мне кажется, что если объединить усилия России, наш опыт, во всяком случае тех структур, которые я назвал, может быть, даже европейцев, не только Франции и Италии, но, может быть, еще и Евросоюз, то вполне можно подвинуть этих воюющих между собой деятелей в Ливии, с тем чтобы посадить их за стол переговоров и договориться о каком-то минимуме согласия", — считает посол.
В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет войну с боевиками.