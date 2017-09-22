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Эксперт: потенциала России для урегулирования кризиса в Ливии недостаточно

13:4822.09.2017
(обновлено: 14:13 22.09.2017)
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© AFP 2017 / Mahmud TurkiaВид на город Триполи, Ливия. Архивное фотоВид на город Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmud Turkia

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Потенциала России для урегулирования кризиса в Ливии недостаточно, необходимо привлечь другие страны, заявил сотрудник Центра евразийских исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, посол Олег Пересыпкин.

"Мне кажется, что касается Ливии, здесь, конечно, нашего потенциала и нашего административного ресурса не хватит. В этой связи, конечно, я полностью согласен, что мы должны как-то привлечь и других", — сказал он на заседании круглого стола "Ливия: перспективы урегулирования и роль России в этом процессе", организованном в МИА "Россия сегодня".

Ситуация в Триполи. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmud Turkia
Вице-премьер Ливии надеется на помощь России в решении конфликта в стране
По мнению Пересыпкина, к урегулированию кризиса в Ливии необходимо привлечь Египет, Лигу арабских государств (ЛАГ), а также Европейский союз, "который заинтересован, видимо, в поставках нефти и газа из Ливии".

"Мне кажется, что если объединить усилия России, наш опыт, во всяком случае тех структур, которые я назвал, может быть, даже европейцев, не только Франции и Италии, но, может быть, еще и Евросоюз, то вполне можно подвинуть этих воюющих между собой деятелей в Ливии, с тем чтобы посадить их за стол переговоров и договориться о каком-то минимуме согласия", — считает посол.

Ситуация в Ливии. Архивное фото
© AFP 2017 / Taha Jawashi
Россия не намерена поставлять оружие сторонам конфликта в Ливии, заявил МИД
В 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт между силами, подконтрольными многолетнему лидеру страны Муамару Каддафи, и поддерживаемыми США и ЕС вооруженными отрядами. Каддафи был свергнут и убит в октябре 2011 года на фоне военных действий со стороны НАТО. С тех пор Ливия переживает затяжной период кризиса.

В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет войну с боевиками.

 

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