В ДНР заявляют о размещении силовиков на территории соцобъектов

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики размещают подразделения на территории школ больниц и во дворах домов на подконтрольной им территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, в населенном пункте Нелеповка выявлен пункт временного размещения личного состава горно-пехотной бригады (украинских силовиков — ред.) на территории школы. В Константиновке отмечено размещение на территории больницы", — заявил Басурин.

По его словам, в подконтрольной Киеву Марьинке украинские силовики разместили 13 огневых позиций минометных расчетов во дворах жилых домов частного сектора.

"Размещая свои огневые позиции в густонаселенных районах, подразделения ВСУ… ежедневно ведут обстрелы территории республики, пытаясь спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь", — заявил Басурин, отметив, что ополченцы ДНР четко соблюдают "школьное" перемирие.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.