"Оппозиционный блок" просит Порошенко отклонить закон об образовании

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" обратилась ко всем местным советам с призывом потребовать от президента страны Петра Порошенко наложить вето на закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения, говорится в заявлении партии.

В соответствии новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Накануне по инициативе "Оппозиционного блока" Закарпатский облсовет призвал Порошенко наложить вето на закон об образовании.

"Оппозиционный блок" приветствует обращение Закарпатского облсовета к президенту Украины с требованием до подписания отправить закон "Об образовании" на экспертизу в Совет Европы. Наша партия обращается ко всем местным советам с предложением поддержать эту инициативу", — говорится в заявлении, обнародованном в пятницу.

В партии заявили, что намерены инициировать подобные обращения во всех местных советах, где есть фракции "Оппозиционного блока".

"Резолюции парламентов Венгрии и Румынии, заявления МИД шести европейских государств свидетельствуют, что закон "Об образовании" нарушает международные обязательства Украины. Мы убеждены, что вступление в силу этого закона значительно ухудшит внешнеполитическую ситуацию для нашей страны. Одновременно мы требуем от власти не создавать межнациональную напряженность в стране и кризис в международных отношениях. Закон "Об образовании" должен быть приведен в соответствие с конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств", — заявили в политической силе.

Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.