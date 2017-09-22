МЧС приступило к доставке гумпомощи на Кубу, пострадавшей от урагана "Ирма"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МЧС России совместно с Росрезервом приступило к доставке на Кубу, пострадавшую от урагана "Ирма", порядка 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщает в пятницу министерство.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье американского Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" стали более 20 человек. На прошлой неделе Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма" ослабла до тропической депрессии.

"Во исполнение поручения правительства РФ от 21.09.2017 года МЧС России совместно с Росрезервом приступило к организации проведения мероприятий по оказанию срочной гуманитарной помощи населению Республики Куба в виде доставки морским транспортом до 1200 тонн гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, в помощь входят строительные материалы, электростанции, а также продукты питания.