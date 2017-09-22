Перед размещением миротворцев ООН необходимо отвести силы, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин считает, что перед обсуждением ввода миротворческой миссии ООН необходимо отвести силы от линии соприкосновения.

"Прежде чем предметно обсуждать контингент ООН, который должен будет находиться между сторонами конфликта и выполнять охранные функции ОБСЕ, нужно развести силы и средства, а до этого очень далеко", — сказал журналистам Пушилин.

Он также заявил, что на встрече в среду полноценной работы подгруппы по безопасности не было из-за позиций Киева, который был недоволен участием в переговорах представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

"Украина попыталась сорвать (встречу подгруппы по безопасности — ред.). Ввиду того, что от украинской стороны представлен человек, который сейчас возглавляет СЦКК Украины, с нашей стороны было целесообразно (пригласить — ред.) представителя СЦКК от республики", — отметил Пушилин.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.