Испания усилит меры безопасности в Каталонии накануне референдума

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти направят в Каталонию дополнительные силы государственной безопасности для наблюдения за ситуацией в связи с намеченным на 1 октября референдумом о независимости, заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, главе МВД Каталонии Хоакиму Форну.

Сотрудники полиции и Гражданской гвардии совместно с полицией Каталонии будут наблюдать за ситуацией в общественных местах и поддерживать порядок. Отмечается, что они будут вынуждены "принять меры", если референдум 1 октября состоится.

Гражданская гвардия 20 сентября провела спецоперацию, в ходе которой задержала 14 человек (восемь позже отпустили), провела 41 обыск, изъяла почти 10 миллионов бюллетеней.

Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов органов власти Каталонии по поводу голосования на референдуме. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по его подготовке незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.