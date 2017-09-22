Главы МИД Армении и России обсудили предстоящие визиты на высоком уровне

Встреча глав МИД РФ и Армении С.Лаврова с Э.Налбандяном. Архивное фото

Встреча глав МИД РФ и Армении С.Лаврова с Э.Налбандяном. Архивное фото

ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Главы МИД Армении и РФ Эдвард Налбандян и Сергей Лавров обсудили в Нью-Йорке вопросы, связанные с предстоящими обоюдными визитами высокопоставленных представителей двух стран в Ереван и Москву, сообщила в пятницу пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Налбандян и Лавров коснулись графика обоюдных визитов на высоком уровне, которые состоятся в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главы МИД также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых между президентами Армении и России, затронули ряд вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений и 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В Ереване 5-7 октября пройдет II Международный форум евразийского партнерства (МФЕП), в котором примет участие высокопоставленная делегация из России. В конце октября на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване ожидается участие главы российского правительства Дмитрия Медведева.