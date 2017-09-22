Главы МИД Армении и России обсудили предстоящие визиты на высоком уровне

ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Главы МИД Армении и РФ Эдвард Налбандян и Сергей Лавров обсудили в Нью-Йорке вопросы, связанные с предстоящими обоюдными визитами высокопоставленных представителей двух стран в Ереван и Москву, сообщила в пятницу пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы, главы МИД также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых между президентами Армении и России, затронули ряд вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений и 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
В Ереване 5-7 октября пройдет II Международный форум евразийского партнерства (МФЕП), в котором примет участие высокопоставленная делегация из России. В конце октября на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване ожидается участие главы российского правительства Дмитрия Медведева.