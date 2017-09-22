МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вероятность осуществления КНДР своих угроз испытать самую мощную водородную бомбу в ответ на речь президента США Дональда Трампа ничтожна; Пхеньян в отсутствие иных форм дипломатического давления на Запад всегда использовал эпатажную риторику и не раз грозил уничтожить США, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов.
По словам Стрельцова, вероятность того, что КНДР осуществит свои угрозы, "близка к нулю". "Потому что, конечно, я думаю, что в КНДР не самоубийцы и никто не хочет взаимного уничтожения", — сказал он РИА Новости.
По его словам, обычные нормы дипломатического этикета на известный своей несдержанностью Пхеньян не распространяются. Стрельцов отметил, что "это уже достаточно давняя практика", цель ее не столько показать серьезность намерений КНДР, сколько в определенной степени дать сигнал собственному народу. "В условиях, когда у Северной Кореи отсутствуют иные формы использования дипломатического давления на другие страны, на Запад и так далее, в этом случае как раз Северная Корея использует такого рода лексику", — добавил он.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела над территорией Японии. В связи с этими событиями Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.