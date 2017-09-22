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Эксперт: вероятность ответа КНДР мощным ядерным испытанием, близка к нулю

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1468)
12:5822.09.2017
(обновлено: 13:00 22.09.2017)
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© AP Photo / Korean Central News AgencyЗапуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР. Архивное фотоЗапуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вероятность осуществления КНДР своих угроз испытать самую мощную водородную бомбу в ответ на речь президента США Дональда Трампа ничтожна; Пхеньян в отсутствие иных форм дипломатического давления на Запад всегда использовал эпатажную риторику и не раз грозил уничтожить США, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов.

Жители на улице Пхеньяна. Архивное фото
© Sputnik / Andrey Olfert
Китай выступил против новых санкций США в отношении КНДР
Ранее, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский лидер также заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что возможными ответными мерами на речь Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане.

По словам Стрельцова, вероятность того, что КНДР осуществит свои угрозы, "близка к нулю". "Потому что, конечно, я думаю, что в КНДР не самоубийцы и никто не хочет взаимного уничтожения", — сказал он РИА Новости.

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Китай призвал к сдержанности после угроз КНДР испытать водородную бомбу
По мнению эксперта, Пхеньян ищет какую-то формулу "обеспечения себе гарантий выживания", что проявляется в такой "несколько эпатажной форме". "Мне кажется, что такие заявления не вызывают большого удивления, поскольку КНДР давно уже использует крайне эпатажную лексику в своих внешнеполитических высказываниях и в своей внешнеполитической риторике, и не только в риторике, но и вообще в каких-то пропагандистских различных заявлениях, используя крайне резкие, я бы сказал, граничащие с нормами приличия высказывания ", — добавил собеседник агентства.

По его словам, обычные нормы дипломатического этикета на известный своей несдержанностью Пхеньян не распространяются. Стрельцов отметил, что "это уже достаточно давняя практика", цель ее не столько показать серьезность намерений КНДР, сколько в определенной степени дать сигнал собственному народу. "В условиях, когда у Северной Кореи отсутствуют иные формы использования дипломатического давления на другие страны, на Запад и так далее, в этом случае как раз Северная Корея использует такого рода лексику", — добавил он.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт подчеркнул, что после очередных ядерных испытаний и запусков ракет обмен заявлениями между КНДР и США "характеризуется как раз повышенным уровнем такого рода риторики и взаимных оскорблений, взаимного пикирования". "Мы можем вспомнить, что северокорейские лидеры многократно обещали уничтожить США и даже демонстрировали видеоролик, где Белый дом уничтожает ядерный взрыв, поэтому я думаю, что здесь ничего такого особенно экстраординарного нет", — заключил Стрельцов.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела над территорией Японии. В связи с этими событиями Совбез ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
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