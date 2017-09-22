В ДНР рассказали о нарушениях "школьного" перемирия из тяжелых орудий

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 200 раз нарушили режим прекращения огня с применением тяжелого вооружения за время действия "школьного" перемирия в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"В период действия соглашения ("школьного" перемирия — ред.) более 200 раз открывался огонь по территории республики из тяжелого вооружения, в том числе запрещенными Женевской конвенцией зажигательными боеприпасами", — сказал Басурин.