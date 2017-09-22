Песков: Речь о размещении миротворцев на границе с РФ в Донбассе не идет

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Речи о размещении миротворцев ООН на украино-российской границе в Донбассе не идет, все это прописано в минских договоренностях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва готова обсуждать альтернативные предложения по миротворцам в Донбассе.

"Суть российского предложения, инициативы заключается в том, чтобы эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции. Главным образом они выполняют свои функции на линии разграничения", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, изменилась ли позиция России по этому поводу и о полномочиях миссии ООН по поводу контроля украино-российской границы.

"Речь идет об обеспечении безопасности миссии сотрудников ОБСЕ там, где они этим занимаются, при этом речи не идет о размещении миротворческой миссии ООН на границе. Дело в том, что размещение каких-то миссий на границе — это все четко прописано в минских договоренностях — это шло бы, собственно, вразрез с минскими договоренностями, а главное, что в любом случае любые модальности работы каких-то миссий подлежат, конечно же, согласованию между сторонами конфликта, а именно между Киевом и непризнанными республиками Донбасса", — добавил Песков.