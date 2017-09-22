Переезд из Турции: Афины ответили на сообщения о размещении ядерного оружия

АФИНЫ, 22 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Сообщения о планах правительства Греции разместить ядерное оружие на базе Араксос на Пелопоннесе вызвали резкие протесты общественности. Между тем в министерстве национальной обороны Греции опровергают информацию о планах перевести в страну ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.

В последнее время в связи с обострением отношений Турции с ее партнерами по НАТО обсуждается перевод сил и средств НАТО и США с авиабазы Инджирлик. Появились сообщения, что ядерное оружие из Инджирлика может быть размещено на базе Араксос возле города Патры на Пелопоннесе или на базе Суда на Крите.

Общественность обеспокоена

Муниципалитет города Патры единогласно осудил планы разместить ядерное оружие в Араксосе и потребовал от правительства Греции публично ответить, есть ли такие планы, и если да, то отменить их. На собрании в муниципалитете говорилось, что в Араксосе с 1962 года складировались ядерные боеприпасы, которые были выведены в 2001 году на фоне протестов. В опубликованном заявлении муниципалитет осуждает участие греческих вооруженных сил в миссиях НАТО и Евросоюза, так как это угрожает безопасности и жизни народа.

Греческий комитет за международную разрядку и мир выступил с заявлением, в котором "осуждает греческое правительство за перевозку и размещение ядерного оружия из Инджирлика на базе в Араксосе".

"Правительство СИРИЗА-АНЭЛ приступило к ремонту и модернизации базы Араксос, чтобы разместить там американское ядерное оружие, против которого греческий народ боролся в течение предыдущих десятилетий", — говорится в заявлении. Комитет подчеркнул, что такое развитие событий "углубляет участие Греции в империалистических планах и войнах".

Комитет потребовал закрыть все базы США и НАТО в Греции и отозвать всех военнослужащих из военных миссий НАТО и Европейского союза.

Совместное заявление с осуждением планов правительства по размещению ядерного оружия в Араксосе приняли профсоюзы моряков и механиков торгового флота.

"Правительство должно немедленно отреагировать и остановить более глубокое вовлечение баз в планы НАТО… Мы призываем профсоюзы, моряков, трудящихся, быть бдительными и требовать ухода НАТО из региона, укреплять борьбу против империалистических войн и интервенций, которые уничтожают народы", — говорится в заявлении профсоюзов механиков торгового флота PEMEN, электриков "Стефенсон", коков PEEMAGEN, моряков буксирного и спасательного флота PEPRN, пенсионеров торгового флота.

Минобороны опровергает

В свою очередь, источник в министерстве национальной обороны Греции заявил РИА Новости, что размещение в Греции ядерного оружия не обсуждается.

"Темы ядерного оружия не существует. Конечно, нет ", — сказал источник.

На уточняющий вопрос он ответил, что это касается и Араксоса, и Суды: "По ядерному оружию – нет. Греция не будет размещать и хранить ядерное оружие".

"Не идет речи о ядерном оружии. Это безосновательно", — сказал собеседник агентства.