Силовики 235 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики 235 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 670 мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Всего за прошедшую неделю противник 235 раз нарушал режим прекращения огня и применил по территории республики 677 артиллерийских, танковых снарядов и мин", — сказал Басурин.

По его словам, обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов ДНР.