Додон не намерен принимать присягу кандидата на пост минобороны от премьера

КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не примет присягу выдвинутого правительством и парламентским большинством на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, даже если будет соответствующее решение Конституционного суда (КС).

На прошлой неделе премьер Павел Филип предложил на пост министра обороны кандидатуру Стурзы. Однако Додон заявил, что не намерен утверждать эту кандидатуру, и предложил на пост министра генерала Виктора Гайчука, ранее уже занимавшего эту должность. Премьер не согласился с рекомендацией президента и повторно предложил Стурзу, на что Додон ответил отказом. Члены правительства Молдавии решили обратиться в КС за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра, предложенного кабмином.

Как написал Додон в пятницу на своей странице в Facebook, во главе министерства должны стоять компетентные, аполитичные, ответственные и уравновешенные люди, способные руководить национальной армией, соблюдающие конституционные принципы и положения действующего законодательства Молдавии.

"Кандидатура, предложенная правительством и парламентским большинством, никак не соответствует перечисленным критериям. По этой причине я не признаю Евгения Стурзу министром обороны вне зависимости от мнения правительства и парламентского большинства", — заявил Додон.

По его словам, "в соответствии с конституцией, члены правительства вступают в право исполнения своего мандата с момента принесения присяги перед президентом Молдавии. Я не намерен принимать присягу господина Стурзы, даже если будет соответствующее решение Конституционного суда, вследствие чего он не сможет выполнять свои должностные обязанности", — сказал президент.

Додон в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатолия Шалару с поста главы Минобороны. Все это время пост министра обороны пустовал, а обязанности главы ведомства исполняет Георгий Галбура.