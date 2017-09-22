В Кремле не опасаются за безопасность спортсменов на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Кремле нет опасений за безопасность российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны не будет участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если безопасность спортсменов не будет гарантирована.

"Нет, дело в том, что по заявочной книге, любая страна, которая принимает у себя Олимпийские игры, берет на себя ответственность за обеспечение безопасности спортсменов. Так делала РФ, когда принимала Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, и так делает любая страна, которая проводит у себя на территории Олимпийские игры. Каких-либо дополнительных соображений у нас нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России опасения по поводу обеспечения безопасности российских спортсменов на ОИ-2018.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, перелетевших территорию Японии. Пхенчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нет никакой угрозы безопасности на Играх-2018 из-за напряженности между КНДР и некоторыми другими странами. Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.