РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Китае наградили женщину, помешавшую грабителям украсть голову статуи

12:3622.09.2017
(обновлено: 12:37 22.09.2017)
0550
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтатуя Будды в хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни. Архивное фотоСтатуя Будды в хуруле Золотая обитель Будды Шакьямуни. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Пожилая жительница юго-западной китайской провинции Сычуань Пань Юаньцзюй получила вознаграждение в 1 тысячу юаней (около 150 долларов) за то, что помешала двум мужчинам-грабителям и смогла предотвратить кражу головы древней скульптуры Будды, пишет издание South China Morning Post.

Черные лебеди. Архивное фото
© Фото : Сергей Анашкевич
В Китае мужчина получил полгода тюрьмы за кражу и убийство лебедя
Инцидент произошел еще в июле прошлого года, однако в СМИ о нем заговорили на этой неделе, после того, как несостоявшиеся грабители были приговорены к тюремным срокам: один из них получил 5 лет и 9 месяцев заключения, второй — 2 года и 5 месяцев.

Пань Юаньцзюй, которой 68 лет, находилась в одной из исторических зон на горе Муюй уезда Аньюэ, где ее муж работает сторожем. В этом районе находятся около 700 буддийских статуй, датируемых временами династии Тан (618-907 годы н.э.). В один из вечеров женщина услышала подозрительный шум, исходящий из района, где располагаются древности. Она решила проверить источник шума и обнаружила на месте двух мужчин, пытающихся отколоть голову у одной из двух статуй Будды, вытесанных в скале.

Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Китай прокомментировал сообщения о краже его разведкой секретов Пентагона
Женщина начала кричать, и тогда преступники решили ее подкупить. Однако она не приняла взятку и попыталась самостоятельно задержать злоумышленников, которые побежали к ожидающему их грузовику. Преступники попытались скрыться на автомобиле, но женщина схватилась за колесо и не отпускала его. Воры не отважились на крайние меры и не стали вредить женщине, поэтому бросили грузовик и решили спасаться бегством. Они бросили голову статуи в расположенную рядом реку и скрылись.

Вид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo
В Китае по делам о краже личных данных задержали около пяти тысяч человек
Пань Юаньцзюй пояснила, что она вцепилась в колесо грузовика для того, чтобы позже иметь доказательства попытки кражи, а также чтобы полиция провела расследование совершенного акта вандализма и по грузовику смогла определить тех, кто его совершил.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции не смогли догнать злоумышленников по горячим следам, однако они оперативно идентифицировали их по автомобилю. Позже выяснилось, что они входят в группировку, занимающуюся кражей древностей, их удалось быстро найти и задержать.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена