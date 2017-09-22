В Китае наградили женщину, помешавшую грабителям украсть голову статуи

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Пожилая жительница юго-западной китайской провинции Сычуань Пань Юаньцзюй получила вознаграждение в 1 тысячу юаней (около 150 долларов) за то, что помешала двум мужчинам-грабителям и смогла предотвратить кражу головы древней скульптуры Будды, пишет издание South China Morning Post.
Пань Юаньцзюй, которой 68 лет, находилась в одной из исторических зон на горе Муюй уезда Аньюэ, где ее муж работает сторожем. В этом районе находятся около 700 буддийских статуй, датируемых временами династии Тан (618-907 годы н.э.). В один из вечеров женщина услышала подозрительный шум, исходящий из района, где располагаются древности. Она решила проверить источник шума и обнаружила на месте двух мужчин, пытающихся отколоть голову у одной из двух статуй Будды, вытесанных в скале.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции не смогли догнать злоумышленников по горячим следам, однако они оперативно идентифицировали их по автомобилю. Позже выяснилось, что они входят в группировку, занимающуюся кражей древностей, их удалось быстро найти и задержать.