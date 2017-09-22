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Германия в воскресенье определится с новым канцлером

12:3522.09.2017
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© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах БерлинаПредвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье, 24 сентября; по итогам голосования будет определена кандидатура нового канцлера.

Избирательные участки откроются в 8.00 (9.00 мск), завершится голосование в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll – опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.

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© AP Photo / Eric Risberg
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Exit poll проведут следующие исследовательские центры: Forsa (телеканал RTL, проект RTL-Wahltrend), Emnid (таблоид Bild), Infratest dimap (телеканал ARD, программа ARD-Deutschlandtrend), исследовательская группа "Выборы" (Wahlen, телеканал ZDF).

Официальное подведение итогов голосования будет проходить в онлайн-режиме на интернет-сайте Федерального избирательного комитета Германии. Окончательная картина результатов выборов в общих чертах будет известна утром в понедельник, 25 сентября.

Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными.

Округа

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
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Согласно немецкому закону о выборах, территория Германии делится на 299 избирательных округов. Число избирательных округов в каждой из 16 федеральных земель зависит от численности населения этой земли. Больше всего (64 округа) образовано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. На втором месте по народонаселению и, следовательно, по количеству округов — Бавария (46 округов), на третьем — Баден-Вюртемберг (38 округов). Избирательные округа, в свою очередь, делятся на участки, которых в этот раз будет около 73,5 тысячи.

Партии

В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

Шансы на победу имеют шесть партий, считают аналитики. По оценкам экспертов, фаворит – партийный блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Как предполагают аналитики, второе место может достаться Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем. Также шансы пройти в парламент есть у Свободной демократической партии (СвДП), "Зеленых" и "Левых", отмечают эксперты. Ожидается, что в этот раз в федеральном парламенте впервые окажется правая партия "Альтернатива для Германии".

Особенности системы

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
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Германия использует так называемую смешанную избирательную систему, при которой 299 депутатов избираются по партийным спискам (пропорциональная система), а остальные — по избирательным округам, где кандидаты баллотируются напрямую (мажоритарная система).

У каждого избирателя, таким образом, есть два голоса. При голосовании гражданин Германии получает бюллетень, в котором два столбика: в первом указаны прямые кандидаты в округе (первый голос), во втором — партийные списки (второй голос).

Победившая партия или коалиция партий, которая формируется в случае, если ни одной из партий не удалось набрать большинства, предлагает своего кандидата на должность канцлера, которого утверждает новый парламент. Срок полномочий парламента составляет в Германии четыре года.

Более 60 миллионов избирателей

В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, из них 31,7 миллиона женщин и 29,8 миллиона мужчин.

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