В Кремле назвали ситуацию с референдумом в Каталонии "внутренним делом"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ситуация в Каталонии, где планировали провести референдум о независимости, является внутренним делом Испании, Москва не считает возможным вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

"Это внутреннее дело Испании и мы не считаем возможным каким-то образом в это вмешиваться", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к возможному референдуму в Каталонии.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. При этом за проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.