Премьер Украины призвал Раду одобрить пенсионную реформу

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной рады 3 октября одобрить пенсионную реформу, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.

Накануне глава крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов сообщил, что парламент Украины в четверг не будет рассматривать законопроект о пенсионной реформе, скорее всего, его отложат до начала октября. Согласно календарному плану, следующая пленарная неделя Рады пройдет с 3 по 6 октября.

"Очень важно для нас, чтобы мы на следующей пленарной неделе, не позже следующего пленарного вторника (3 октября — ред.) сделали все для того, чтобы рассмотреть и одобрить пенсионную реформу Украины. Это даст нам возможность успеть и поднять в октябре пенсии украинцам. Я очень рассчитываю на то, что на следующей пленарной неделе во вторник у нас будет максимальная явка, максимальная сплоченность, и мы это решение примем", — сказал Гройсман, выступая в Раде в пятницу.

Рада в четверг планировала одобрить в целом закон о пенсионной реформе. Спикер парламента Андрей Парубий не исключал, что рассмотрение документа может затянуться до позднего вечера, так как ко второму чтению депутаты подали более 2 тысяч поправок. Однако депутаты отказались продлить работу в четверг.

Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд.

Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.