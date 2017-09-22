Премьер Украины призвал Раду одобрить пенсионную реформу

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной рады 3 октября одобрить пенсионную реформу, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ.
"Очень важно для нас, чтобы мы на следующей пленарной неделе, не позже следующего пленарного вторника (3 октября — ред.) сделали все для того, чтобы рассмотреть и одобрить пенсионную реформу Украины. Это даст нам возможность успеть и поднять в октябре пенсии украинцам. Я очень рассчитываю на то, что на следующей пленарной неделе во вторник у нас будет максимальная явка, максимальная сплоченность, и мы это решение примем", — сказал Гройсман, выступая в Раде в пятницу.
Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд.
Реформа предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с 1 октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Кабмин предлагает ликвидировать спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. Всего на Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.