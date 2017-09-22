Песков переадресовал в МИД вопрос об обвинениях Тиллерсона в адрес России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о высказываниях госсекретаря США о том, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения.

"Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел. Я думаю, что им будет с руки дать оценку заявлениям господина Тилерсона", — заявил Песков журналистам.

Москва в прошлом отрицала обвинения США в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).