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В мире

Тысячу солнц в небо: Иракский Курдистан готовится к референдуму

12:0722.09.2017
(обновлено: 12:18 22.09.2017)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовЖители Эрбиля в ожидании референдума о независимостиЖители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов

ЭРБИЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Лишь только огненный диск солнца зашел за горизонт, жители Эрбиля подняли в небо тысячу солнц, изображенных на флагах Иракского Курдистана.

Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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США выступили против референдума о независимости Иракского Курдистана
Вслед за ними ввысь взметнулись красочные салюты, со сцены зазвучала курдская национальная музыка в исполнении популярных в регионе исполнителей.

Тексты всех песен были сильно похожи. "Все же мы провозгласим наше государство, кто бы ни был против этого, ну а если посягнут на наше право, то они будут иметь дело с пешмерга", — звучало со сцены.

Независимость — мечта курдского народа 

Парк Шанедар в центре столицы курдской автономии, как и многие другие парки, и площади его городов и сел вот уже месяц как превратились в места всеобщего народного гулянья. Молодые и пожилые, женщины и мужчины, ежедневно посещают такие акции для того, чтобы поддержать решение главы Иракского Курдистана Масуда Барзани о проведении референдума о независимости автономии от Багдада.

Иракский Курдистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
Иракский Курдистан отказался переносить референдум о независимости
Компания щегольски одетых юношей, с модными, уложенными гелем прическами, оторвавшись от зажигательного танца, наперебой старается объяснить заезжему журналисту выгоды отделения от Ирака:

"Независимость пойдет на благо экономике Курдистана, мы наконец-то избавимся от безработицы и низких зарплат", — уверенно заявляет молодой человек по имени Дилиар.

Мой вопрос об угрозах блокады со стороны соседних государств, в случае проведения голосования, раздающиеся из Анкары и Тегерана, только подзадоривает его.

"В таком случае, мы будем поступать с ними симметрично. Будут вести себя враждебно – мы ответим тем же. Независимость — мечта нашего народа, мы от нее не откажемся ", — перекрикивая динамики, говорит Дилиар.

Это многотысячное бурлящее людское море, без сомнений для себя уже все решило — в день референдума они, не раздумывая, поставят в бюллетенях прощальную галочку Ираку.

© РИА Новости / Рафаэль ДаминовЖители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Жители Эрбиля в ожидании референдума о независимости

Сейчас самое время для референдума

Лидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
© AP Photo / Militant video, File
Курды заявили, что аль-Багдади жив
Однако в коридорах местной власти, еще не все так очевидно. Делегация за делегацией — военные, гражданские, из Вашингтона, ООН, Берлина, Парижа, Берлина и Багдада, посещают Эрбиль в надежде убедить многолетнего курдского лидера Масуда Барзани отказаться от "поспешного решения" и как минимум перенести референдум. Барзани отвечает, что совсем не спешил – независимости курды ждали почти сто лет, и сейчас как раз самое время.

Советник президента региона Кифах Синджари говорит, что автономия еще может перенести референдум, однако нужны твердые гарантии. По его словам решение сейчас "находиться в руках Вашингтона, ООН и Багдада". Однако подчеркивает он, развод с Ираком все же неминуем.

Флаг сил самообороны сирийских курдов. Архивное фото
© AFP 2017 / Uygar Onder SImsek
Курды назначили ряд выборов в "Федерации Северной Сирии"
"Требуемые гарантии: подписанное согласие на назначение другой даты проведения плебисцита в самом недалеком будущем, уважение его результатов. Начало переговоров с иракской стороной о делимитации границ, обсуждение вопроса водных ресурсов, а также переговоры о спорных территориях, среди которых Киркук, Синджар и другие земли", — говорит Кифах Синджари.

По его словам, в автономии больше не хотят доверять правительству в Багдаде, "не предоставившего со времени свержения режима Саддама Хусейна самых минимальных прав Курдистану".

"Они не видят в нас равноправных партнеров, поэтому решение одно – объявление независимости", — добавил советник Барзани.

© РИА Новости / Рафаэль ДаминовЖители Эрбиля в ожидании референдума о независимости
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Жители Эрбиля в ожидании референдума о независимости

Опасение военного вмешательства и блокады 

Курдский мужчина воюет против ИГ близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Битва за каждый метр: иракские курды обещают отвоевать у ИГ* Эль-Хавиджу
Есть в Иракском Курдистане и те, кто не поддерживает проведение референдума. Их не так много как сторонников плебисцита, но о своей позиции они, чтобы не выглядеть не патриотично, стараются умалчивать. Один из таких людей согласился на интервью, попросив не указывать его имени.

"Ты знаешь, я не то чтобы против референдума, но я боюсь военного вмешательства со стороны Турции в связи с последующим объявлением независимости. Ведь нашему примеру будут пытаться следовать турецкие курды. И если даже Анкара не пошлет свою армию в Курдистан, то экономическая блокада подорвет нас", — сказал мой собеседник.

Сто раз подумают

Прошедший не одну войну с иракской армией, ветеран пешмерга по имени Сармат, называет такую позицию трусливой. По его словам иракские курды "в девяностые годы уже находились в блокаде, осуществляемой Ираком, Ираном и Турцией и получили бесценный опыт".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эрдоган назвал курдов друзьями Турции
"У нас трава есть, чернозем. Сельское хозяйство будем развивать, в конце концов. А турки, зато перестанут получать нашу дешевую нефть, потеряют огромные инвестиции, вложенные в наш регион. Иран уже не сможет нелегально гнать через Курдистан запрещенное для них оборудование. Так, что они сто раз подумают, прежде чем пойти на такой опрометчивый шаг", — деловито убеждает меня Сармат.

Назначенный на двадцать пятое сентября референдум уже не первая попытка курдов создать свое государство. В 1946 году они объявили об образовании независимой Мехабадской республики на территории Ирана. Просуществовала она менее года. Надежды самого многочисленного в мире народа, не имеющей своей страны были похоронены войсками шаха. Глава республики был повешен, а командующий армией, отец нынешнего президента Масуда Барзани — Мустафа Барзани был вынужден увести своих бойцов горными тропами в СССР.

Курдский вопрос
© РИА Новости, Инфографика
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Курдский вопрос

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Мария Шаповалова
Просто для тех, кто хочет себе отдельного государства... хотеть независимости это нормально, но стоит для начала подумать о том, а на что это независимое государство будет жить? Все международные контракты, в которых участвует экономика региона, заключены с "маточным" государством и нет гарантий, что они будут перезаключены с молодым и "независимым", которое ещё не зарекомендовало себя надёжным в экономическом плане. Юному государству придётся самому пробивать на внешнеэкономическом рынке себе путь и место, ведь предоставление независимости ещё не значит, что и экономические поля обязаны быть представлены.
Мне по барабану - будет у курдов своё государство или нет, но вот то, что опять получится изрядный бардак в регионе - это точно.
12:38
22.09.2017
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