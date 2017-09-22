Тысячу солнц в небо: Иракский Курдистан готовится к референдуму

ЭРБИЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Лишь только огненный диск солнца зашел за горизонт, жители Эрбиля подняли в небо тысячу солнц, изображенных на флагах Иракского Курдистана.

Вслед за ними ввысь взметнулись красочные салюты, со сцены зазвучала курдская национальная музыка в исполнении популярных в регионе исполнителей.

Тексты всех песен были сильно похожи. "Все же мы провозгласим наше государство, кто бы ни был против этого, ну а если посягнут на наше право, то они будут иметь дело с пешмерга", — звучало со сцены.

Независимость — мечта курдского народа

Парк Шанедар в центре столицы курдской автономии, как и многие другие парки, и площади его городов и сел вот уже месяц как превратились в места всеобщего народного гулянья. Молодые и пожилые, женщины и мужчины, ежедневно посещают такие акции для того, чтобы поддержать решение главы Иракского Курдистана Масуда Барзани о проведении референдума о независимости автономии от Багдада.

Компания щегольски одетых юношей, с модными, уложенными гелем прическами, оторвавшись от зажигательного танца, наперебой старается объяснить заезжему журналисту выгоды отделения от Ирака:

"Независимость пойдет на благо экономике Курдистана, мы наконец-то избавимся от безработицы и низких зарплат", — уверенно заявляет молодой человек по имени Дилиар.

Мой вопрос об угрозах блокады со стороны соседних государств, в случае проведения голосования, раздающиеся из Анкары и Тегерана, только подзадоривает его.

"В таком случае, мы будем поступать с ними симметрично. Будут вести себя враждебно – мы ответим тем же. Независимость — мечта нашего народа, мы от нее не откажемся ", — перекрикивая динамики, говорит Дилиар.

Это многотысячное бурлящее людское море, без сомнений для себя уже все решило — в день референдума они, не раздумывая, поставят в бюллетенях прощальную галочку Ираку.

Сейчас самое время для референдума

Однако в коридорах местной власти, еще не все так очевидно. Делегация за делегацией — военные, гражданские, из Вашингтона, ООН, Берлина, Парижа, Берлина и Багдада, посещают Эрбиль в надежде убедить многолетнего курдского лидера Масуда Барзани отказаться от "поспешного решения" и как минимум перенести референдум. Барзани отвечает, что совсем не спешил – независимости курды ждали почти сто лет, и сейчас как раз самое время.

Советник президента региона Кифах Синджари говорит, что автономия еще может перенести референдум, однако нужны твердые гарантии. По его словам решение сейчас "находиться в руках Вашингтона, ООН и Багдада". Однако подчеркивает он, развод с Ираком все же неминуем.

"Требуемые гарантии: подписанное согласие на назначение другой даты проведения плебисцита в самом недалеком будущем, уважение его результатов. Начало переговоров с иракской стороной о делимитации границ, обсуждение вопроса водных ресурсов, а также переговоры о спорных территориях, среди которых Киркук, Синджар и другие земли", — говорит Кифах Синджари.

По его словам, в автономии больше не хотят доверять правительству в Багдаде, "не предоставившего со времени свержения режима Саддама Хусейна самых минимальных прав Курдистану".

"Они не видят в нас равноправных партнеров, поэтому решение одно – объявление независимости", — добавил советник Барзани.

Опасение военного вмешательства и блокады

Есть в Иракском Курдистане и те, кто не поддерживает проведение референдума. Их не так много как сторонников плебисцита, но о своей позиции они, чтобы не выглядеть не патриотично, стараются умалчивать. Один из таких людей согласился на интервью, попросив не указывать его имени.

"Ты знаешь, я не то чтобы против референдума, но я боюсь военного вмешательства со стороны Турции в связи с последующим объявлением независимости. Ведь нашему примеру будут пытаться следовать турецкие курды. И если даже Анкара не пошлет свою армию в Курдистан, то экономическая блокада подорвет нас", — сказал мой собеседник.

Сто раз подумают

Прошедший не одну войну с иракской армией, ветеран пешмерга по имени Сармат, называет такую позицию трусливой. По его словам иракские курды "в девяностые годы уже находились в блокаде, осуществляемой Ираком, Ираном и Турцией и получили бесценный опыт".

"У нас трава есть, чернозем. Сельское хозяйство будем развивать, в конце концов. А турки, зато перестанут получать нашу дешевую нефть, потеряют огромные инвестиции, вложенные в наш регион. Иран уже не сможет нелегально гнать через Курдистан запрещенное для них оборудование. Так, что они сто раз подумают, прежде чем пойти на такой опрометчивый шаг", — деловито убеждает меня Сармат.

Назначенный на двадцать пятое сентября референдум уже не первая попытка курдов создать свое государство. В 1946 году они объявили об образовании независимой Мехабадской республики на территории Ирана. Просуществовала она менее года. Надежды самого многочисленного в мире народа, не имеющей своей страны были похоронены войсками шаха. Глава республики был повешен, а командующий армией, отец нынешнего президента Масуда Барзани — Мустафа Барзани был вынужден увести своих бойцов горными тропами в СССР.