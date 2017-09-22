Тысячу солнц в небо: Иракский Курдистан готовится к референдуму

ЭРБИЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Лишь только огненный диск солнца зашел за горизонт, жители Эрбиля подняли в небо тысячу солнц, изображенных на флагах Иракского Курдистана.
Тексты всех песен были сильно похожи. "Все же мы провозгласим наше государство, кто бы ни был против этого, ну а если посягнут на наше право, то они будут иметь дело с пешмерга", — звучало со сцены.
Независимость — мечта курдского народа
Парк Шанедар в центре столицы курдской автономии, как и многие другие парки, и площади его городов и сел вот уже месяц как превратились в места всеобщего народного гулянья. Молодые и пожилые, женщины и мужчины, ежедневно посещают такие акции для того, чтобы поддержать решение главы Иракского Курдистана Масуда Барзани о проведении референдума о независимости автономии от Багдада.
"Независимость пойдет на благо экономике Курдистана, мы наконец-то избавимся от безработицы и низких зарплат", — уверенно заявляет молодой человек по имени Дилиар.
Мой вопрос об угрозах блокады со стороны соседних государств, в случае проведения голосования, раздающиеся из Анкары и Тегерана, только подзадоривает его.
"В таком случае, мы будем поступать с ними симметрично. Будут вести себя враждебно – мы ответим тем же. Независимость — мечта нашего народа, мы от нее не откажемся ", — перекрикивая динамики, говорит Дилиар.
Это многотысячное бурлящее людское море, без сомнений для себя уже все решило — в день референдума они, не раздумывая, поставят в бюллетенях прощальную галочку Ираку.
Сейчас самое время для референдума
Советник президента региона Кифах Синджари говорит, что автономия еще может перенести референдум, однако нужны твердые гарантии. По его словам решение сейчас "находиться в руках Вашингтона, ООН и Багдада". Однако подчеркивает он, развод с Ираком все же неминуем.
По его словам, в автономии больше не хотят доверять правительству в Багдаде, "не предоставившего со времени свержения режима Саддама Хусейна самых минимальных прав Курдистану".
"Они не видят в нас равноправных партнеров, поэтому решение одно – объявление независимости", — добавил советник Барзани.
Опасение военного вмешательства и блокады
"Ты знаешь, я не то чтобы против референдума, но я боюсь военного вмешательства со стороны Турции в связи с последующим объявлением независимости. Ведь нашему примеру будут пытаться следовать турецкие курды. И если даже Анкара не пошлет свою армию в Курдистан, то экономическая блокада подорвет нас", — сказал мой собеседник.
Сто раз подумают
Прошедший не одну войну с иракской армией, ветеран пешмерга по имени Сармат, называет такую позицию трусливой. По его словам иракские курды "в девяностые годы уже находились в блокаде, осуществляемой Ираком, Ираном и Турцией и получили бесценный опыт".
Назначенный на двадцать пятое сентября референдум уже не первая попытка курдов создать свое государство. В 1946 году они объявили об образовании независимой Мехабадской республики на территории Ирана. Просуществовала она менее года. Надежды самого многочисленного в мире народа, не имеющей своей страны были похоронены войсками шаха. Глава республики был повешен, а командующий армией, отец нынешнего президента Масуда Барзани — Мустафа Барзани был вынужден увести своих бойцов горными тропами в СССР.