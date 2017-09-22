Президент Румынии объяснил отмену визита на Украину

КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что отменил запланированный на октябрь визит на Украину из-за принятого Верховной радой закона об образовании.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

"Когда узнал об этом законе, отменил свой визит на Украину, а также отменил прием председателя парламента, который объявил встречу со мной на конец сентября, таким образом послав чрезвычайно мощный сигнал", — заявил на полях заседания Генассамблеи ООН Йоханнис, которого цитирует агентство Agerpres.

По словам президента Румынии, его визит на Украину планировался в октябре этого года. "Визит, который готовился в ходе нескольких раундов переговоров с президентом (Петром) Порошенко. Последний раунд обсуждений провел в ходе встречи НАТО в Брюсселе. Был очень неприятно удивлен событиями в Верховной раде Украины, которые, не уведомив партнеров, — и мы тоже являемся партнерами Украины, — приняли закон, который, на наш взгляд, противоречит добрым взаимным намерениям",- сказал Йоханнис.

Как подчеркнул румынский лидер, если этот закон вступит в силу, то резко ограничит доступ меньшинств к образованию на родном языке.

Он отметил, что встретился на полях ООН с Порошенко и сообщил об отмене визита. "Передал это и по дипломатическим каналам, и лично президенту Порошенко", — сказал Йоханнис, выразив надежду, что члены румынской диаспоры на Украине все-таки смогут получать образование на родном языке.

Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.