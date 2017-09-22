Президент Румынии объяснил отмену визита на Украину

КИШИНЕВ, 22 сен – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что отменил запланированный на октябрь визит на Украину из-за принятого Верховной радой закона об образовании.
В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии ранее заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.
"Когда узнал об этом законе, отменил свой визит на Украину, а также отменил прием председателя парламента, который объявил встречу со мной на конец сентября, таким образом послав чрезвычайно мощный сигнал", — заявил на полях заседания Генассамблеи ООН Йоханнис, которого цитирует агентство Agerpres.
Как подчеркнул румынский лидер, если этот закон вступит в силу, то резко ограничит доступ меньшинств к образованию на родном языке.
Ранее МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.