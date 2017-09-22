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Немцы ждали и не дождались: "российские хакеры" на выборах в ФРГ

11:3822.09.2017
(обновлено: 11:40 22.09.2017)
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© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах БерлинаПредвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Несмотря на громкие предупреждения немецких спецслужб и СМИ, вопреки словам главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера – загадочные "российские хакеры" никак не проявили себя в ходе избирательной кампании на выборах в германский парламент (бундестаг), которые пройдут в это воскресенье, 24 сентября.

Предвыборная агитация в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Любопытно, что сайт WikiLeaks публиковал на протяжении последних лет все новые данные о масштабах слежки Агентства нацбезопасности США в Германии, в частности, о прослушке телефонов трех последних канцлеров — Ангелы Меркель, Герхардта Шрёдера и Гельмута Коля. Однако эта тема публично не поднималась ни в ходе избирательной кампании, ни во время встреч Меркель с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году. В отчете немецкой контрразведки о работе за 2016 год про этот скандал вообще не упоминается, хотя по его итогам в бундестаге был создан специальный комитет, который занимается расследованием деятельности АНБ в Германии.

© AFP 2017 / John MacdougallЖенщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине
© AFP 2017 / John Macdougall
Женщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине

МВД комментирует свои прогнозы

Правоохранительные органы Германии не исключают, что российские власти могут оказать влияние на предстоящие 24 сентября выборы в бундестаг, заявил 25 августа глава МВД ФРГ Томас де Мезьер агентству ДПА. Он добавил, что за кибератакой на серверы бундестага, которая произошла в мае 2015 года, могла стоять группировка хакеров из России. В ходе этой атаки были взломаны, по официальным данным, 15 компьютеров, злоумышленники скачали до 20 гигабайт секретных данных.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AP Photo / Eric Risberg
Facebook не нашел рекламы "российских ботов" в ходе выборов в Германии

На брифинге 20 сентября официальный представитель МВД ФРГ Йоханнес Димрот заявил о том, что "в настоящее время мы не можем сообщить о значительной атаке" на серверы правительства и бундестага.

"Была большая атака на немецкий бундестаг. Но эта информация так нигде и не опубликована. Что, конечно, наводит на вопросы – кто владеет этой информацией и почему она не опубликована? Мы наблюдали за кибератаками в США в связи с президентской кампанией, мы наблюдали за кибератаками во Франции в связи с выборами президента, причем за несколько дней до голосования. То есть у нас достаточно причин для осторожности", — заявил Димрот корреспонденту РИА Новости, добавив, что прогнозы не всегда сбываются на 100%, и "если кто-то заявляет о том, что существует угроза, это не означает, что она осуществится, но есть такая возможность, что она осуществится".

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПосетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина Шульца
© РИА Новости / Николай Филяков
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Посетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина Шульца

На уровне спецслужб

В Федеральном ведомстве по защите конституции (контрразведка ФРГ — ред) отказались отвечать на запрос РИА Новости о том, обнаружено ли в ходе избирательной кампании вмешательство "российских хакеров" или иное воздействие со стороны России, сославшись на то, что "об оперативных аспектах своей работы и имеющихся данных ведомство отчитывается принципиально только перед правительством и компетентными органами в немецком бундестаге".

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
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Между тем в опубликованном контрразведкой в июле 2017 года отчете о работе за 2016 год говорится, что "предположительно, российская кампания кибератак действует примерно с 2005 года… с использованием крайне сложного и высококачественного программного обеспечения Uroburos, известного также как Snake или Turla". Глава ведомства Ханс-Георг Маасен заявил в начале 2017 года, что доказательств "российского следа" в хакерских атаках на сеть бундестага и сайты партий, "критически настроенных в отношении России", например, партии "Зеленые", нет, но "с большой вероятностью за этим могут стоять российские спецслужбы".

"Это часть работы Федерального ведомства по защите конституции – указывать на такие феномены. Но если организация находится вне Германии, то вести расследование невозможно. Хотя уверен, что на уровне спецслужб контакты есть, но не в моей компетенции об этом рассказывать", — заявил РИА Новости официальный представитель МВД Димрот, добавив, что теоретически доказать причастность к кибератакам спецслужб "в судебном порядке крайне сложно или вообще невозможно".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредвыборная агитация в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Предвыборная агитация в Германии

Вопрос о географии

Специально созданная служба кибербезопасности при правительстве ФРГ (BSI, Федеральное ведомство по безопасности информационной техники) не занимается установлением авторства кибер-нападений, то есть атрибуцией, и ничего не может сказать о "российских атаках", об этом РИА Новости заявил официальный представитель BSI Тим Гризе.

Предвыборная агитация на улицах Берлина. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Филяков
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"Фиолетовые", "Седовласые", националисты и коммунисты "штурмуют" бундестаг

"BSI может сделать определенные выводы о том, из какого географического региона направлена атака. BSI не занимается атрибуцией. Установить, какое лицо или организация фактически совершает нападение, — в Германии это относится к юрисдикции правоохранительных или следственных органов, к которым BSI не принадлежит. В этой связи мы ничего не можем сказать о российских атаках", — заявил Гризе.

Между тем, в докладе главы научного совета французского Высшего совета стратегических исследований Филиппа Бомарда на конференции международного исследовательского консорциума информационной безопасности, которая состоялась в 2013 года в немецком городе Гармиш-Партенкирхен, указано, что большая часть национальных доктрин в сфере кибербезопасности демонстрирует устаревший подход к понятию авторства и атрибуции, которые соотносятся с географической точкой ввода (или несколькими точками). Хакерское сообщество давно преуспело в деле уничтожения следов присутствия или вторжения, поэтому "вопрос о географии" утратил техническую значимость еще до 2007 года.

Спекуляции и СМИ

"Российское вмешательство" в федеральную избирательную кампанию в настоящее время почти исключительно является предметом спекуляций в некоторых немецких СМИ", — заявил РИА Новости официальный представитель фракции партии "Левые" в бундестаге Михаэль Шлик.

Он добавил, что немецкие выборы невозможно "взломать", несмотря на устаревшее программное обеспечение, из-за "самой процедуры голосования и необъединенных компьютерных сетей избирательной комиссии". Последние заявления BSI свидетельствуют о том, что "о серьезном воздействии на избирательные процессы предположений нет", заявил представитель "Левые".

Опасения о том, что в ходе избирательной кампании в ФРГ могло произойти "вторжение", связаны в том числе и с тем, что "Германия в ходе украинского кризиса приобрела опыт подобных вмешательств в общественные дебаты" со стороны России, заявил РИА Новости профессор института публицистики и коммуникации, специалист по политической онлайн-коммуникации Мартин Эммер.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
Выборы в Германии: что обещают немцам Меркель и Шульц

В качестве примера эксперт привел "журналистские расследования", которые указали на "лиц и организации в Санкт-Петербурге, которые, очевидно, воздействовали на общественные дебаты". Тот факт, что до сих пор "вмешательство" не произошло, Эммер пояснил тем, что немецкая система выборов "структурирована таким образом, что нарушить ее довольно сложно", так как она до сих пор не полностью оцифрована. Что касается механизмов дестабилизации при помощи ложного информирования и "фейк-новостей", то "открытое общество с активным гражданским обществом, с хорошо организованной и дифференцированной журналистикой до известного момента привито против массированного влияния", добавил профессор.

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