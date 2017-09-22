В Казахстане вертолет совершил жесткую посадку и сгорел

АЛМА-АТА, 22 сен – РИА Новости, Михаил Егорин. Вертолет Ми-2, совершивший в ночь на пятницу жесткую посадку в Акмолинской области Казахстана, полностью сгорел и восстановлению не подлежит, сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию республики.

Ранее комитет гражданской авиации министерства сообщил, что в пятницу совершил жесткую посадку вертолет Ми-2 авиакомпании "Тянь-Шань", экипаж которого остался в живых. Позже заместитель главврача Аккольской районной больницы Тамаша Сыздыкова сообщила, что в результате авиапроисшествия пострадали три человека, один из которых с ожогами находится в реанимации, а двое других после оказания помощи отпущены домой.

"При выполнении полета из района населенного пункта Малоалександровка в населенный пункт Акколь, при заходе на посадку вертолет столкнулся с земной поверхностью, в результате чего от полученных повреждений вертолет загорелся и полностью сгорел, восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, с ожогами госпитализирован авиатехник. Вертолет выполнял лесоавиационные работы на территории государственного лесного фонда.

Согласно сообщению пресс-службы, авиационная компания "Летный центр "Тянь-Шань" создана в 1995 году. На авиационном рынке специализируется на оказании услуг в области авиационных работ, в том числе по выполнению лесоавиационных работ. На протяжении последних 14 лет авиакомпания не имела летных происшествий.