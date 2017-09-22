БЕРЛИН, 22 сен – РИА Новости, Татьяна Фирсова, Ангелина Тимофеева. Отношения России и Германии накануне выборов оставляют желать лучшего, по целому ряду тем по-прежнему наблюдаются расхождения, но кое-где заметны некоторые сдвиги в оценках с немецкой стороны, в частности по вопросу санкций.

РИА Новости вспоминает самые главные "российские" аспекты предвыборной кампании и интересуется мнением экспертов, при этом отмечает, что данная тематика не является для немецкой предвыборной кампании основной.

"Разумеется, проблематика отношений с Россией — политических и экономических — является одной из обсуждаемых в процессе предвыборной борьбы в Германии. Однако "российская" тематика не является ключевой, и лидеры партий, высказываясь о своем отношении к этим вопросам, в основном повторяют известную риторику о Крыме, Донбассе и других спорных вопросов российско-германской повестки дня", — напоминает профессор, почетный председатель Совета российской экономики в Германии Андрей Зверев.

Сигналы Москве из Берлина: предвыборный маневр?

Берлинские политики недвусмысленно сигнализируют Москве курс если не на сближение, то на смягчение риторики – если глава МИД Зигмар Габриэль давно выступает за поэтапную отмену крымских санкций, то канцлер Ангела Меркель, ранее выступавшая против, недавно допустила такую возможность. Однако звучащие в Берлине голоса, ставшие громче по мере приближения к парламентским выборам, это не более чем избирательный маневр – по крайней мере, на данном этапе, считает Зверев.

"Некоторые заявления вице-канцлера Габриэля или лидера свободных демократов Линднера (ред. – лидер "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер) о возможной пошаговой отмене санкций скорее можно отнести к политическому "заигрыванию", нежели к серьезной продуманной позиции по этому вопросу", — полагает профессор. По его мнению, рассчитывать на положительную динамику в санкционной политике Европейского Союза в ближайшей перспективе не стоит.

"Во-первых, позиция Ангелы Меркель достаточно твердая в этом отношении и находится в русле политики большинства стран Евросоюза. А во-вторых, позиция потенциальных партнеров ХДС/ХСС в правительственной коалиции по отношению к России также не отличается позитивными подходами, особенно у "Зеленых". Да и Мартин Шульц (ред. – кандидат в канцлеры от социал-демократов) во многом унаследовал "брюссельские" подходы к российскому направлению в политике, где он работал в последние годы.

Призывы к отмене санкций, напоминает Зверев, звучат в первую очередь со стороны представителей немецкого бизнеса.

"Это и понятно — неопределенность в политической сфере ведет к трудно предсказуемым рискам в экономической области, не позволяет планировать деятельность на российском рынке. Недавно с таким заявлением выступил Президент российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зееле, который одновременно возглавляет компанию, участвующую в проекте "Северный Поток —2". Он представил результаты опроса германских бизнесменов, работающих в России, большинство которых высказались за постепенную отмену санкций. Эта позиция немецкого бизнеса оправданна, если учитывать многомиллионные потери, которые он несет в результате санкций", — сказал профессор. Тем не менее, он призывает оставаться если "если не пессимистами, то в любом случае реалистами: рассчитывать на отмену санкций против российской экономики в обозримом будущем не следует".

"Более того, представляется, что ресурс санкционного давления на Россию со стороны Евросоюза и особенно США далеко не исчерпан. Следует оценить возможности возникновения дальнейшего обострения в этом направлении в связи с предстоящим разбирательством по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом, по "делу ЮКОСа" и другим", — считает он.

Схожее мнение высказали и другие эксперты. По словам немецкого дипломата, экс-посла ФРГ в СССР и РФ Эрнста-Йорга фон Штудница, несмотря на то, что тема украинского конфликта в ходе немецкой предвыборной кампании в бундестаг "упоминалась очень маргинально", это не означает, что интерес к данной теме утрачен и позиции Берлина в вопросе о снятии или смягчении санкций в отношении России нуждаются в уточнении.

"Позиции обозначены: должно быть выполнено минское соглашение. И только после реализации Минска-2 можно будет думать о снятии санкций. Это часть отношений с Россией, которая периодически обсуждается, однако в одностороннем порядке сделать это невозможно", — заявил РИА Новости дипломат, добавив, что "это не та тема, благодаря которой можно набрать голоса" на выборах.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль был "наказан немецкими СМИ", то есть подвергся жесткой критике за попытку поднять в ходе избирательной кампании тему постепенного снятия санкций с России, считает бывший глава фонда имени Фридриха Эберта и сооснователь берлинского научного института "Диалог цивилизаций", профессор Петер В. Шульце. Как заявил Шульце РИА Новости, "в Германии такая позиция является табу" на фоне "антироссийской политики Меркель", хотя она и перекликается с линией, которые проводят другие европейские страны, например, Австрия и Венгрия.

"С российской и немецкой стороны есть экономические потери в связи с санкциями. Внешнеторговые палаты обеих стран регулярно заявляют об этом, хотя в настоящее время это все несколько стабилизировалось. Понятно, что кампании воспринимают последствия тяжело. Можно вести дискуссию о том, насколько эффективны санкции, но необходимо принять во внимание, что в данном вопросе существует политический приоритет. Если есть представление, что с российской стороны нарушается международное право, и в этой связи введены санкции, то экономический ущерб неминуем", — заявил РИА Новости главы института экономических исследований (Ifo) и института имени Лейбница при университете Мюнхена Клеменс Фюст.

Состояние товарооборота



Итоги внешней торговли между Россией и Германией за первые семь месяцев этого года показывают положительную динамику — товарооборот вырос на 24,8%, экспорт — на 28%, импорт — на 21,5%.

"Однако не стоит обольщаться этими цифрами, поскольку рост экспорта России во многом объясняется увеличением цен на нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары, составляющие основную долю наших поставок в ФРГ. Для анализа можно отметить, что средняя цена на российскую нефть марки "Юралс" в январе-июле 2016 года составляла 37,85 долларов за баррель, а за этот же период 2017 года — 45,65 долларов за баррель, то есть она выросла почти на 21%, то есть примерно на ту же величину, что и взаимная торговля.", — поясняет Зверев.

Ситуация с "Северным потоком-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии вдоль существующего "Северного потока". Партнеры Nord Stream 2 — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — заявили о предоставлении дочерней компании "Газпрома", Nord Stream 2 AG по 285 миллионов евро в 2017 году.

США в начале августа текущего года расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, санкции могут быть наложены на кампании, которые участвуют в проекте "Северный поток-2".

Берлин и Вена выступили с резкой критикой этих планов. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн сделали заявление 15 июня о том, что новые санкции направлены против интересов европейских кампаний, угрожают энергобезопасности на континенте и препятствуют урегулированию ситуации на Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил 16 июня, что заявление Габриэля и Керна "находится в полном соответствии" с мнением канцлера Меркель.

"Считаю, что есть правовые вопросы, которые нужно выяснить в связи с "Северным потоком"-2, но в остальном речь идет здесь об экономическом проекте", — заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине 15 июня 2017 года. Она добавила, что не считает, что для реализации проекта "нам нужен специальный мандат (Еврокомиссии —ред), но просто правовые вопросы должны быть выяснены".

Проект "Северный поток-2" не должен стать разменной пешкой в глобальной политике, европейская энергетическая политика не должна осуществляться Соединенными Штатами, заявил РИА Новости глава правления немецкой энергетической компании Uniper Клаус Шефер, комментируя новые возможные санкции США против европейского ТЭК.

Немецкие эксперты о "Северном потоке-2"

"Канцлер до сих пор говорит о том, что газопровод "Северный поток"-2 должен быть построен. Меркель очень реалистична, она трезво оценивает ситуацию и делает то, что возможно в существующей ситуации, а вещи, которые невозможны, она оставляет на потом", — заявил РИА Новости немецкий дипломат, экс-посол ФРГ в СССР и РФ Эрнст-Йорг фон Штудниц.

Фактическим противодействием американского влияния на европейских и немецких политиков назвал в беседе с РИА Новости заявление Габриэля и Керна профессор Петер В. Шульце.

"На Меркель нет больше давления со стороны Вашингтона, как это было при (президенте США Бараке) Обаме… Давление ослабло, и оно исходит не от президента, а от американского истеблишмента, политических партий. Но появилось и противодействие – я имею в виду, позицию Габриэля и австрийского канцлера в области энергетической политики, с целью защиты европейских интересов в противовес США. Это была очень четкая заявка", — заявил Шульце.

"Федеральное правительство до сих пор не знает, как оно должно вести себя по отношению к проекту Nord Stream 2. С одной стороны, оно позволяет ему существовать. С другой стороны, есть понимание, что этот проект крайне проблематичен, так как его реализация может вызвать дальнейшие кризисы и конфликты", — заявил РИА Новости один из руководителей Немецкого общества по внешней политики Кристиан Мёллинг.

Эксперт считает, что именно с этой неопределенностью Берлина связаны слова Меркель о "частном, а не политическом характере" данного проекта, хотя это неверно, так как строительство газопровода "имеет геополитическое значение".

Сименс и турбины



С 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не имеет права осуществлять поставки турбин на полуостров. Однако в июле 2017 года Siemens заявил, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, купило турбины на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в частности была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз по инициативе Берлина 4 августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым в отношении трех человек, в том числе замглавы Минэнерго, и три юрлиц из России.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт назвал 16 июля "серьезным нарушением" поставку турбин Siemens в Крым, несмотря на условия договора. Согласно источнику РИА Новости, близкому к немецким деловым кругам, именно в связи со скандалом вокруг Siemens немецкая сторона приняла решение о переносе заседания межведомственной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов, которое было запланировано летом.

Немецкие эксперты о Сименс

Ситуация с Siemens в России подрывает доверительные отношения российского и немецкого бизнеса, заявил РИА Новости председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Россия должна обеспечить разумную основу для двусторонней торговли, заявил журналистам в конце августа председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле, комментируя ситуацию вокруг турбин Siemens в Крыму.

По словам главы ассоциации, которая непосредственно работает с немецкими фирмами в России, в случае отсутствия гарантий о буквальном соблюдении имеющихся договоров может произойти "серьезная утрата доверия с соответствующими последствиями для германо-российских экономических отношений". Это было удручающим развитием, так как немецкий экспорт в Россию показывает отличную динамику и вырос между январем и июнем 2017 года на 26,3% (до 12,7 млрд евро), а импорт — на 31,2% (до 16,2 млрд евро).