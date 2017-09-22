Депутат: Украина нужна США только для дестабилизации на границе с Россией

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Встречи между американскими и украинскими властями наглядно подтверждают, что Украина интересует США исключительно как дестабилизирующий фактор на границе с Россией, считает член комитет Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Как сообщалось ранее, американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины.

"Последние встречи между американскими и украинскими властями в США наглядно подтверждают, что Украина интересует США исключительно как дестабилизирующий фактор на границе с Россией, поскольку в остальных ипостасях её никто всерьёз не воспринимает", — сказал Железняк журналистам.

По его мнению, "в ходе встречи американский президент снисходительно подтрунивал над Порошенко, рассуждая о трудностях жизни на Украине и ставя не реализуемые задачи победить коррупцию, являющуюся сутью нынешней украинской власти".

"Единственное, в чем Трамп был настойчив, это требование заботы украинских властей об американских компаниях. Очевидно, что даже это при нынешнем уровне непрофессионализма, склочности и вороватости украинской власти останется пустым сотрясением воздуха, так же как и тема сохранения территориальной целостности Украины", — отметил депутат.

Железняк считает, что "украинские власти собственноручно отталкивают от себя юго-восток (страны), разрушают Украину, воюют с собственным народом, устраивают жителям Донбасса экономические, транспортные и энергетические блокады и называют граждан террористами, натравливая на них бандеровских головорезов".

"На этом фоне заявления главы Белого Дома об улучшении ситуации на Украине выглядят, как формальные отговорки, демонстрирующие нежелание Трампа втягиваться в эту скользкую, бесперспективную и неблагодарную тему", — подчеркнул парламентарий.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.