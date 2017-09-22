Суд Львовской области расследует дело по пересечению Саакашвили границы

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Мостиский районный суд Львовской области в пятницу продолжил рассмотрение дела о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы Украины, следует из трансляции на сайте судебной администрации.

Госпогранслужба Украины ранее заявила, что имеет претензии к Саакашвили лишь за "незаконное пересечение границы". Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф до 325 долларов. Адвокат экс-губернатора Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что украинские власти могут на основании решения Мостиского суда запустить механизм выдворения политика с Украины как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение. Суд 18 сентября приступил к рассмотрению административного протокола, однако объявил перерыв для вызова свидетелей.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий по делу судья Юрий Билоус.

Саакашвили в пятницу не явился на заседание, его интересы представляют адвокаты.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.