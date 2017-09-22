В Таиланде задержали двоих россиян за курение электронных сигарет

БАНГКОК, 22 сен – РИА Новости. Посольство России в пятницу подтвердило информацию о задержании двоих россиян полицией курортного города Паттайя за курение электронных сигарет.

Информация о задержании пары из России появилась ранее в русскоязычных группах, созданных в социальных сетях россиянами, проживающими в Таиланде.

Заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Соснов подтвердил РИА Новости, что двое россиян, мужчина и женщина, были задержаны в Паттайе по обвинению во ввозе в Таиланд запрещенных предметов и веществ — электронных сигарет и курительных смесей к ним.

"Они действительно были задержаны 17 сентября, провели ночь в полицейском участке, а затем были временно освобождены под залог. Информации о том, заведено ли уже в отношении россиян уголовное дело, у нас пока нет", — сообщил агентству дипломат.

Он рассказал, что сотрудники почетного консульства РФ по провинциям Чонбури и Районг, офис которого расположен в Паттайе, по поручению посольства контактируют с полицией и задержанными россиянами.

"Ввоз в Таиланд смесей для курения в электронных сигаретах, как и самих приспособлений для их использования, запрещен законом. Он карается штрафом и/или тюремным заключением, предупреждение об этом размещено на интернет-сайте посольства", — добавил Соснов.

По закону, принятому в декабре 2014 года, ввоз в Таиланд, продажа или производство для продажи электронных сигарет карается тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом, составляющим пятикратную стоимость электронных сигарет, изъятых при задержании нарушителя.

Закон касается не только электронных сигарет, но и кальянов, а также курительных смесей для них.