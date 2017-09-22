Китай призвал к сдержанности после угроз КНДР об испытании водородной бомбы

ПЕКИН, 22 сен – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выступает против очередного ядерного испытания КНДР и призывает все стороны к сдержанности, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя угрозы Пхеньяна провести самое мощное испытание водородной бомбы.

Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь президента США Дональда Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил перед журналистами, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

"Китайская сторона выступает против того, чтобы КНДР развеивала ядерное оружие. Китай выступает против повторных ядерных испытаний КНДР. Эта позиция открытая, и о ней прекрасно известно северокорейской стороне", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на Корейском полуострове крайне сложная и чувствительная, соответствующие стороны должны сохранить сдержанность, всеми силами пытаться смягчить обстановку, а не наоборот провоцировать друг друга.