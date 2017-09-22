В ДНР заявили о 25 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования ДНР.

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