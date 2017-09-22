Порошенко обсудил с генсеком ООН перспективы отправки миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос активного привлечения организации к урегулированию конфликта в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии, сообщила пресс-служба украинского президента.

Встреча прошла на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН на Украине. Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели — восстановлению мира в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.

Порошенко также призвал ООН присоединиться к процессу освобождения пленных.