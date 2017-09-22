В Испании задержали подозреваемого по делу о терактах в Каталонии

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала человека, предположительно, связанного с терактами в Каталонии, сообщил глава МВД Испании Хуан Игнасио Зоидо.

"Гражданская гвардия задержала в провинции Кастельон проживающего в Испании марокканца за сотрудничество с террористической ячейкой, стоящей за терактами в Барселоне и Камбрильсе", — написал Зоидо в Twitter.

Семнадцатого августа Испания подверглась террористической атаке. Сначала автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ*.

* Террористическая организация, запрещена в РФ