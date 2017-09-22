Пакистан сообщил о шести погибших в результате обстрела со стороны Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен — РИА Новости. Армия Пакистана сообщила о шестерых погибших и 26 пострадавших в результате обстрела приграничной территории провинции Пенджаб индийскими войсками.

Согласно пресс-релизу армейской пресс-службы, "неспровоцированный" обстрел в районе сектора Чарва в округе Сиялкот произошел накануне. По версии Исламабада, индийские пограничники использовали минометы для обстрела пакистанской территории.

"Пакистанские рейнджеры Пенджаба ответили соответствующим образом по (индийским) постам, обстреливающим мирное население", — говорится в заявлении.

В то же время индийские СМИ со ссылкой на военные источники сообщают, что огонь первыми открыли пакистанские военные, обстреляв территорию района Арния в штате Джамму и Кашмир. На линии контроля между Пакистаном и Индией регулярно происходят нарушения режима прекращения огня, частота которых, как правило, усиливается на фоне обострения отношений. При этом Исламабад и Дели обвиняют друг друга в нарушениях перемирия и "неспровоцированной" стрельбе. Как правило, потери обеих сторон редко озвучиваются официально, в то же время обе стороны обвиняют друг друга в завышении потерь противоположной стороны.