Число погибших при землетрясении в Мексике выросло до 286 человек

Спасатель ищет выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

Спасатель ищет выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 286, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

Ранее сообщалось о 273 погибшем.

"В городе Мехико — 148, в Морелосе — 73, в Пуэбле — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — 6, в Оахаке — 1, всего — 286", — написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

Ранее власти сообщили, что получили около 200 заявлений о пропаже людей после разрушительного землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.