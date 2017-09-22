Итальянские байкеры собрали гуманитарную помощь для детей Донбасса

РИМ, 22 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Около 200 килограмм учебников, канцелярских принадлежностей и игрушек для детей Донбасса удалось собрать итальянским байкерам в ходе акции, прошедшей в четверг вечером в Риме, передает корреспондент РИА Новости. В ближайшее время гуманитарный груз направится в

Донецкую область, где его ждут учащиеся сразу нескольких школ.

"Несколько месяцев назад я решила собрать помощь для донбасских ребят, и за 2-3 дня мои друзья привезли мне ручек, тетрадок, красок на 32 килограмма. И я подумала, почему бы не собрать больше?" — рассказала одна из организаторов Клаудиа Корбут.

"Я написала своему другу-байкеру, и он бросил клич всему сообществу итальянских мотоциклистов и в том числе крупной Ассоциации байкерской солидарности, которая проводит до 7 благотворительных мероприятий в год. Байкеры – странные и удивительные люди, и вот мы оказались здесь", — отметила мотоциклистка.

По ее словам, изначально в ходе акции планировалось собрать 100 килограмм, и даже своим названием она обязана мотоциклу BMW модели K100. Однако к концу мероприятия скамейки у моста Мильвио на севере Рима оказались полностью заняты коробками со школьными принадлежностями, вес которых организаторы акции оценили в 200 килограмм.

"Вещи отправятся в школу в Петровском районе Донецка и большой интернат в Краснодоне. Кроме того, на месте будет принято решение об оказании помощи другим школам. Мы думаем, что удастся собрать еще больше благодаря тем, кто сегодня не смог приехать, Потом начнем на машинах переправлять груз на Донбасс. На его доставку может уйти месяц или два", — заявила глава культурной ассоциацией (Speranza) "Надежда" Ирина Вихорева.

На берега Тибра, где развевались флаги России, СССР, непризнанной ДНР и даже своего рода хоругвь с изображением Иисуса Христа, прибывали все новые мотоциклисты. Сбор помощи продлился несколько часов и завершился небольшим мотопробегом вокруг площади.

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