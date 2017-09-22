Итальянские байкеры собрали гуманитарную помощь для детей Донбасса

РИМ, 22 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Около 200 килограмм учебников, канцелярских принадлежностей и игрушек для детей Донбасса удалось собрать итальянским байкерам в ходе акции, прошедшей в четверг вечером в Риме, передает корреспондент РИА Новости. В ближайшее время гуманитарный груз направится в
"Несколько месяцев назад я решила собрать помощь для донбасских ребят, и за 2-3 дня мои друзья привезли мне ручек, тетрадок, красок на 32 килограмма. И я подумала, почему бы не собрать больше?" — рассказала одна из организаторов Клаудиа Корбут.
"Я написала своему другу-байкеру, и он бросил клич всему сообществу итальянских мотоциклистов и в том числе крупной Ассоциации байкерской солидарности, которая проводит до 7 благотворительных мероприятий в год. Байкеры – странные и удивительные люди, и вот мы оказались здесь", — отметила мотоциклистка.
По ее словам, изначально в ходе акции планировалось собрать 100 килограмм, и даже своим названием она обязана мотоциклу BMW модели K100. Однако к концу мероприятия скамейки у моста Мильвио на севере Рима оказались полностью заняты коробками со школьными принадлежностями, вес которых организаторы акции оценили в 200 килограмм.
На берега Тибра, где развевались флаги России, СССР, непризнанной ДНР и даже своего рода хоругвь с изображением Иисуса Христа, прибывали все новые мотоциклисты. Сбор помощи продлился несколько часов и завершился небольшим мотопробегом вокруг площади.
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