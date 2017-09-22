Трамп призвал Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Петром Порошенко призвал улучшать бизнес-климат на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.
Инвестиционный климат и реформы
Президент США также заявил, что приветствует экономические реформы на Украине, вносящие вклад в рост страны. Он призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией и интенсифицировать работу по улучшению национального бизнес-климата.
Пути достижения мира
При этом неизвестно, обсуждалась ли возможность оказания военной помощи Украине: на соответствующий вопрос журналистов Порошенко ответил уклончиво, подчеркнув, что сотрудничество Вашингтона и Киева в военной сфере "блестящее".
Миротворцы
"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, которые были озвучены еще в 2015 году", — подчеркнул Порошенко.
Украинские власти неоднократно призывали ввести миротворческую миссию в Донбасс. Согласно их предложению, она должна располагаться на всей территории вплоть до границы с Россией. Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев на юго-восток Украины, однако, по его словам, ее единственной функцией должно быть обеспечение безопасности миссии ОБСЕ.
"Украину продали с потрохами"
"Прогресс только лишь в одном: в том, что сегодня Украину продали с потрохами", — сказал Водолацкий РИА Новости.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что предложение Киева по размещению миротворцев на всей территории Донбасса нереализуемо, его не поддержат в ДНР и ЛНР.
"Предложение Киева, направленное на то, чтобы, по сути, стреножить силы, способные противостоять ему в военном плане на востоке Украины, совершенно неприемлемо для ДНР и ЛНР, а потому в принципе нереализуемо", — отметил Клинцевич.