Трамп призвал Порошенко улучшить бизнес-климат на Украине

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 21 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Петром Порошенко призвал улучшать бизнес-климат на Украине. Об этом сообщили в Белом доме.

Инвестиционный климат и реформы

Трамп назвал Украину "не самым легким местом для жизни", подчеркнув при этом, что дела в стране становятся лучше с каждым днем. При этом американский лидер не уточнил, в чем он увидит улучшение ситуации.

Президент США также заявил, что приветствует экономические реформы на Украине, вносящие вклад в рост страны. Он призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией и интенсифицировать работу по улучшению национального бизнес-климата.

Пути достижения мира

Кроме того, Трамп и Порошенко обсудили вопросы достижения мира на востоке Украины. Американский лидер подтвердил, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.

При этом неизвестно, обсуждалась ли возможность оказания военной помощи Украине: на соответствующий вопрос журналистов Порошенко ответил уклончиво, подчеркнув, что сотрудничество Вашингтона и Киева в военной сфере "блестящее".

Миротворцы

Кроме того, главы государств рассмотрели возможность размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Трамп, как заявил Порошенко, поддержал идею Киева по этому вопросу.

"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, которые были озвучены еще в 2015 году", — подчеркнул Порошенко.

Украинские власти неоднократно призывали ввести миротворческую миссию в Донбасс. Согласно их предложению, она должна располагаться на всей территории вплоть до границы с Россией. Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев на юго-восток Украины, однако, по его словам, ее единственной функцией должно быть обеспечение безопасности миссии ОБСЕ.

"Украину продали с потрохами"

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий отметил, что прогресс на Украине, отмеченный президентом США, заключается только в том, что Украину продали.

"Прогресс только лишь в одном: в том, что сегодня Украину продали с потрохами", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что предложение Киева по размещению миротворцев на всей территории Донбасса нереализуемо, его не поддержат в ДНР и ЛНР.

"Предложение Киева, направленное на то, чтобы, по сути, стреножить силы, способные противостоять ему в военном плане на востоке Украины, совершенно неприемлемо для ДНР и ЛНР, а потому в принципе нереализуемо", — отметил Клинцевич.