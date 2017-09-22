В Таиланде задержали подозреваемого в организации бегства экс-премьера

БАНГКОК, 22 сен – РИА Новости. Офицер полиции в звании полковника задержан в Таиланде по подозрению в организации и осуществлении бегства из страны бывшего премьер-министра Йинглак Чинават за несколько дней до объявления приговора в ее уголовном деле о преступной халатности при исполнении обязанностей, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.

Полиции также удалось обнаружить автомобиль, которым могла воспользоваться Чинават для выезда из Бангкока и из страны. Следствие предполагает, что задержанный полицейский полковник был за рулем этого автомобиля в день бегства бывшего премьера, сообщает телеканал.

Чинават, первая в истории женщина, занимавшая пост премьера в Таиланде, правительство которой было свергнуто военным переворотом в мае 2014 года, 25 августа не явилась на заседание специальной коллегии верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, где в тот день должен был быть объявлен приговор в ее отношении. По неподтвержденным данным, бывший премьер покинула страну, выехав сначала в Камбоджу, а затем перелетела в Объединенные Арабские Эмираты, где живет в эмиграции ее старший брат, Таксин Чинават, также бывший премьер Таиланда и фактический лидер таиландской оппозиции, правительство которого было свергнуто военными в 2006 году.

Чинават обвиняют в преступной халатности и попустительстве коррупции в процессе исполнения правительственной дотационной социальной программы рисового залога, в ходе которой правительство приобретало рис у фермеров по ценам значительно выше цен внутреннего рынка для продажи за рубеж по прямым межправительственным соглашениям. Программа, входившая в пакет предвыборных обещаний Чинават, действовала в 2011 – 2014 годах. Падение мировых цен на рис и массовые антиправительственные выступления 2013 – 2014 годов, парализовавшие работу кабинета министров, а также коррупция, распространившаяся на многие уровни исполнения программы, привели к крупным потерям государственного бюджета.

Приговор в отношении Чинават, оглашение которого было перенесено на 27 сентября, будет зачитан в суде в присутствии адвокатов бывшего премьера. Бывшему премьеру может грозить до 10 лет тюремного заключения.