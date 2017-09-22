В Мехико около трех тысяч зданий могут рухнуть после землетрясения

МЕХИКО, 22 сен – РИА Новости. Инженерная ассоциация APL Ingenieros Consultores заявила об опасности обрушения порядка 3 тысяч зданий в Мехико после мощного землетрясения, обрушившегося на Мексику.
Представитель ассоциации Альберто Лопес Асеведо отметил, что к такому выводу инженеры пришли, изучив присланные пользователями социальных сетей фотографии своих зданий. "Мы открыли несколько аккаунтов WhatsApp, куда люди шлют фотографии трещин и ущерба своим домам, их изучает дюжина инженеров и архитекторов", – отметил Лопес Асеведо.
Число жертв трагедии в Мексике увеличилось до 273 человек, сообщил ранее министр иностранных дел страны Луис Видегарай. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск).