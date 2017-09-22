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КНДР заявила о возможности нового испытания водородной бомбы

07:1022.09.2017
(обновлено: 07:12 22.09.2017)
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© AP Photo / Korean Central News AgencyЗапуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДРЗапуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ответом на речь президента США Дональда Трампа, пригрозившего Северной Корее уничтожением, может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане. Об этом, как сообщает агентство Ренхап, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", — сказал министр.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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"Взять измором": Трамп объявил о новых санкциях против КНДР
Ли Ён Хо сравнил заявление Трампа о готовности уничтожить КНДР с "лаем собаки". "Если он думал, что способен напугать нас собачьим лаем, то это просто сон собаки", — сказал глава МИД, имея в виду северокорейский вариант пословицы "собаки лают, караван идет".

"Полностью уничтожить Северную Корею"

Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявил, что КНДР может быть уничтожена, если будет представлять угрозу для США. Он отметил, что у Вашингтона "много терпения", но если Соединенные Штаты "вынудят защищаться или защищать наших союзников", то у будут вынуждены "полностью уничтожить Северную Корею".

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
Абэ поддержал решение Трампа о введении новых санкций в отношении КНДР
Глава Белого дома также придумал для лидера КНДР Ким Чен Ына новое прозвище — "человек-ракета", и выразил уверенность "выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима".

Позднее источники в Белом доме заявили, что Трамп был так резок в отношении Ким Чен Ына, чтобы продемонстрировать серьезность намерений.

"Безумный маразматик"

Ким Чен Ын назвал поведение Трампа на Генасамблее ООН "безумным", а его речь "грубейшим сумасшедшим вздором". Северокорейский лидер также сравнил Трампа с "хулиганом и гангстером, играющим с огнем" и пообещал предпринять "самые жесткие контрмеры на самое жесткое в истории объявление войны КНДР".

По словам северокорейского лидера, Трамп "получит результаты, превосходящие его ожидания". "Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", — добавил он.

Новые санкции

Люди возле Монумента Вашингтона в США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
У США нет "крайнего срока" ожидания от новых санкций против КНДР
В четверг президент США утвердил новые санкции против Северной Кореи, которые коснутся граждан КНДР, чья деятельность приносит доход Пхеньяну, а также банков, которые сотрудничают с ним.

В Госдепе заявили, что США намерены взять Северную Корею "измором", лишив его денег на ядерную и ракетную программу. Сам Трамп отметил, что КНДР "слишком долго позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой.

160 килотонн

КНДР 3 сентября заявила, что успешно испытала водородный боезаряд, которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты. По оценке Сеула и Токио, его мощность составила 160 килотонн.

Совет безопасности ООН после ядерного испытания принял новые санкции в отношении КНДР, которые наложили ограничения на импорт и экспорт и стали самыми жесткими с начала XXI века.

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