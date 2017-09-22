Испания предостерегла Каталонию от нарушений "демократических правил игры"

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава испанского МИД Альфонсо Дастис предостерег от нарушений "демократических правил игры" на фоне готовящегося референдума о независимости Каталонии.

"Любой вызов демократическим правилам игры представляет собой серьезное посягательство на мирное и свободное сосуществование", — заявил он, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, противопоставление собственных законов конституции страны "неизбежно ведет к нарушению базовых прав миллионов граждан и является несовместимым с демократией".

Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. При этом за проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.