Испания предостерегла Каталонию от нарушений "демократических правил игры"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава испанского МИД Альфонсо Дастис предостерег от нарушений "демократических правил игры" на фоне готовящегося референдума о независимости Каталонии.
По его словам, противопоставление собственных законов конституции страны "неизбежно ведет к нарушению базовых прав миллионов граждан и является несовместимым с демократией".
Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. При этом за проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.