Президент Румынии отменил визит на Украину

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис решил отменить визит на Украину, намеченный на октябрь, из-за нового закона об образовании, принятого в этой стране. Об этом сообщает румынское информагентство Agerpres.

"Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину. Я также отказался от встречи с председателем парламента (Украины — ред.), которая была назначена на конец сентября. Таким образом я подал чрезвычайно сильный дипломатический сигнал. Отмена визита президента — очень сильный сигнал", — сказал Йоханнис.

По словам румынского лидера, украинский закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за ограничений по изучению языков нацменьшинств, вредит отношению между Киевом и Бухарестом. "Этот закон… резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке", — заявил он.

Глава государства также сообщил, что в ходе одной из зарубежных поездок лично уведомил президента Украины Петра Порошенко об отмене визита. "Он (Порошенко) ушел довольно озабоченным, и я надеюсь, что нам удастся найти подход, позволяющий румынам на Украине продолжить свое образование на румынском языке", — добавил Йоханнис.

В соответствии новым законом об образовании, принятым на Украине, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

МИД Венгрии после принятия закона об образовании заявил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве отметили, что документ нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Власти Украины пообещали направить спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств, на экспертизу в Совет Европы.