США и Афганистан договорились реализовывать антитеррористическую стратегию

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президенты США и Афганистана Дональд Трамп и Ашраф Гани в ходе встречи "на полях" Генассамблеи ООН договорились реализовывать новую антитеррористическую стратегию США в регионе, говорится в документе Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Президент Трамп и президент Гани заявили о своей готовности полностью реализовать новую стратегию президента США в Южной Азии по борьбе с терроризмом и обеспечить безопасность и безопасность американского и афганского народа", — отмечается в документе.