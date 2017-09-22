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"Взять измором": Трамп объявил о новых санкциях против КНДР

05:2622.09.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи. Они коснутся тех граждан КНДР, чья деятельность приносит доход Пхеньяну.

Согласно документу, министр финансов США по согласованию с госсекретарем может вводить санкции против северокорейцев. Кроме того, минфин получил право налагать ограничение на любой банк, который сотрудничает с Пхеньяном или помогает проведению транзакций в КНДР, а также блокировать счета, связанные с гражданами этой страны.

"Взять измором"

Трансляция новостей о ракетном пуске КНДР
© AP Photo / Eugene Hoshiko
В Китае уверены в негативных последствиях от усиления санкций против КНДР
Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон намерен "взять измором" Пхеньян, лишив его средств на ракетную и ядерную программу. Министр финансов США Стивен Мнучин, в свою очередь, отметил, что у США нет "крайнего срока", в течение которого они рассчитывают увидеть эффект от новых санкций против КНДР.

Сам Трамп, комментируя новые санкции, заявил, что Северной Корее "слишком долго позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой" с целью поддержки своей ракетной и ядерной программы, в то время как другие страны "не делали того, что должны были". В Белом доме также отметили, что теперь иностранным банкам придется "выбрать между ведением дел с США или помощью торговле с Северной Кореей".

Отыгрываются на простых жителях

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил уверенность, что новые санкции США против КНДР не решают проблему, а лишь создают головную боль для мирового сообщества.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Тиллерсон заявил, что угрозы не помогут Пхеньяну укрепить безопасность
Как пояснил сенатор, Вашингтон выходит за рамки мер, согласованных в ООН, "и это означает сепаратные и партизанские действия вне правового поля". Во-вторых, США, по его словам, опять подменяют собой международные институты и "вообще делают вид, будто они одни озабочены корейской темой и уполномочены кем-то действовать в одиночку". В-третьих, как считает Косачев, Вашингтон в очередной раз атакует уже не саму страну, а третьи страны и компании, как это было с европейцами в случае с "Северным потоком 2".

"И, наконец, главные гуманисты планеты и защитники прав человека опять отыгрываются на простых людях, ибо пострадает именно население КНДР. Итак, мир окончательно вместо одной проблемы имеет две — КНДР и США. И какая сложнее, пока сказать сложно. Однако, полагаю, здесь есть тема для наших основательных дискуссий с Китаем и Европой. И они точно продолжатся", — заключил сенатор.

Разрастание конфликта

Глава МИД Китая Ван И заявил, что санкционная политика в отношении Северной Кореи может привести лишь к эскалации и разрастанию конфликта.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий прокомментировал введение новых санкций США в отношении КНДР
"Конфронтация и санкции сами по себе приведут только к эскалации и разрастанию конфликта. Мы должны отказаться от сознательного использования закона "длинной руки" (когда санкции распространяются за пределы юрисдикции одного государства, являются вторичными, а не прямыми), потому что это не служит ничьим интересам", — сказал он на заседании Совбеза ООН, раскритиковав новые американские санкции против КНДР.

"Человек-ракета"

Дональд Трамп ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для Вашингтона, она будет уничтожена. "У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", — сказал глава Белого дома. При этом президент США назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и заявил, что тот "выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима".

Северное крыло белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
США призывают Россию "делать больше" в отношении санкций по КНДР
Позднее два высокопоставленных представителя администрации США заявили журналистам, что Трамп вышел за пределы дипломатической лексики в отношении Ким Чен Ына, чтобы "достучаться до него" и показать серьезный настрой.

"Сумасшедший вздор"

Сам лидер КНДР назвал поведение Трампа на Генасамблее ООН "безумным" и пообещал, что его страна ответит на них действием. Речь американского лидера он расценил как "грубейший сумасшедший вздор".

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
США не исключают дальнейших санкций против КНДР
Ким Чен Ын также назвал американского президента "хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком" и пообещал, что "США ответят за эту речь", а КНДР предпримет "самые жесткие контрмеры на самое жесткое в истории объявление войны КНДР". "И это не риторическое выражение, которые так любит Трамп. Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", — добавил Ким Чен Ын.

Ядерные испытания

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По оценке южнокорейских и японских военных, мощность заряда составила 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Совет безопасности ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые стали самыми жесткими с начала XXI века.

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