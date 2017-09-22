"Взять измором": Трамп объявил о новых санкциях против КНДР

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи. Они коснутся тех граждан КНДР, чья деятельность приносит доход Пхеньяну.
Согласно документу, министр финансов США по согласованию с госсекретарем может вводить санкции против северокорейцев. Кроме того, минфин получил право налагать ограничение на любой банк, который сотрудничает с Пхеньяном или помогает проведению транзакций в КНДР, а также блокировать счета, связанные с гражданами этой страны.
"Взять измором"
Сам Трамп, комментируя новые санкции, заявил, что Северной Корее "слишком долго позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой" с целью поддержки своей ракетной и ядерной программы, в то время как другие страны "не делали того, что должны были". В Белом доме также отметили, что теперь иностранным банкам придется "выбрать между ведением дел с США или помощью торговле с Северной Кореей".
Отыгрываются на простых жителях
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил уверенность, что новые санкции США против КНДР не решают проблему, а лишь создают головную боль для мирового сообщества.
"И, наконец, главные гуманисты планеты и защитники прав человека опять отыгрываются на простых людях, ибо пострадает именно население КНДР. Итак, мир окончательно вместо одной проблемы имеет две — КНДР и США. И какая сложнее, пока сказать сложно. Однако, полагаю, здесь есть тема для наших основательных дискуссий с Китаем и Европой. И они точно продолжатся", — заключил сенатор.
Разрастание конфликта
Глава МИД Китая Ван И заявил, что санкционная политика в отношении Северной Кореи может привести лишь к эскалации и разрастанию конфликта.
"Человек-ракета"
Дональд Трамп ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для Вашингтона, она будет уничтожена. "У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", — сказал глава Белого дома. При этом президент США назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и заявил, что тот "выполняет миссию "суицид" для себя и для своего режима".
"Сумасшедший вздор"
Сам лидер КНДР назвал поведение Трампа на Генасамблее ООН "безумным" и пообещал, что его страна ответит на них действием. Речь американского лидера он расценил как "грубейший сумасшедший вздор".
Ядерные испытания
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По оценке южнокорейских и японских военных, мощность заряда составила 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Совет безопасности ООН в ответ единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые стали самыми жесткими с начала XXI века.