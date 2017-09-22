Трамп обсудил с президентом Египта проблемы в Персидском заливе и КНДР

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили проблемы Персидского залива и КНДР, а также экономические реформы и оборонное сотрудничество, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Президент Трамп и президент ас-Сиси подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в области безопасности и похвалили недавние усилия по укреплению региональной безопасности. Президент подчеркнул, что Египет является краеугольным камнем стабильности в регионе, и призвал к большей двусторонней координации на благо мира и безопасности. Президент Трамп похвалил президента ас-Сиси за программу экономических реформ. Они также обсудили другие вопросы, включая спор в Персидском заливе и Северную Корею", — говорится в сообщении.

Под спором в Персидском заливе Белый дом понимает решение ряда арабских стран разорвать отношения с Катаром.